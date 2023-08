Żywioły połączą siły. Festiwal Wody i Ognia nad Jeziorem Nyskim. Fantastyczna impreza coraz bliżej

Całe widowisko będzie wyjątkowe także z powodu przypadającego na ten rok jubileuszu 800-lecia Nysy. W związku z tym na telebimie zobaczymy historię miasta w pigułce.

- Sam pokaz pirotechniczny będzie trwał niemal godzinę, ale Festiwal Ognia i Wody to nie tylko pokaz pirotechniczny. Zapraszamy do udziału w koncertach i największej imprezie na plaży Jeziora Nyskiego. Lokalną gwiazdą muzyczną będzie zespół Electric, a after party poprowadzi DJ Element - [informuje na swojej stronie gmina Nysa.