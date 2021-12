10-osobowa rodzina z Afganistanu ułożyła już sobie życie w Polsce. I chce tutaj zostać na stałe Mateusz Majnusz

Rodzina zamieszka w Górze Kalwarii pod Warszawą. Najmłodsze dzieci w wieku od 8 do 16 lat będą uczęszczać do polskiej szkoły, a pełnoletnie - jeszcze w grudniu mają zacząć zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim archiwum

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia 10-osobowa rodzina z Afganistanu, która trafiła do ośrodka w Suchym Borze, przeprowadzi się do własnego mieszkania. Rodzicom zapewniono stałą pracę i szkolenia, a dzieci będą uczęszczać do polskiej szkoły i na uniwersytet.