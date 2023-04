13. rocznica Katastrofy Smoleńskiej w Opolu. "To była wiadomość tak tragiczna, że aż niewiarygodna"

Uroczystość w Opolu rozpoczęła się od mszy św. w kościele oo. Franciszkanów. Następnie jej uczestnicy przemaszerowali pod pomnik „Wolność i Niezawisłość” na placu Wolności. Tam odbyła się główna część uroczystości, w której wzięli udział kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe i młodzież. Były przemówienia, apel pamięci i salwa honorowa. Uczestnicy złożyli również kwiaty pod pomnikiem.

Podczas uroczystości wojewoda opolski Sławomir Kłosowski odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego.

- Ta największa tragedia powojennej Polski, mimo upływu lat, do dzisiaj budzi sprzeciw i żal. Zginął prezydent Rzeczypospolitej, zginęli wybitni przedstawiciele naszego narodu. Nasi przywódcy i postaci życia publicznego. To wydarzenie dotkliwie poruszyło całe społeczeństwo i pozostawiło niezabliźnione rany. Trudno opisać, jak wielki miało wpływ na naszą historię. Do dzisiaj zmagamy się z jego skutkami i jestem pewien, że konsekwencje będziemy odczuwać jeszcze przez lata. Mimo bólu, chcemy zachować to co cenne, słowa, myśli i dzieła tych, którzy odeszli – pisał premier w liście.