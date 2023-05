160 mln złotych dla opolskich samorządów. Rządowe pieniądze zasilą inwestycje

- Gdyby nie te 160 milionów nie było by możliwości sięgnięcia po środki europejskie, dlatego z jednej strony podziękowanie, a z drugiej wielka radość i gratulacje dla samorządów województwa polskiego, bo to one są głównymi beneficjentami tych środków - zaznacza wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.