800-lecie Zalesia Śląskiego. Nie chcieli być gorsi od dużych miast i zorganizowali jubileusz 800-lecia wsi

- Jedna z naszych seniorek długo zastanawiała się nad tym co może nam udostępnić do książki i z pewnym wahaniem przeczytała pewien list – opowiada Błażej Duk, mieszkaniec Zalesia, archiwista, fotograf i administrator strony internetowej – To był jej list, który jako mała dziewczynka napisała do swojego ojca wywiezionego przez Sowietów na roboty w okolice Krzywego Rogu w obecnej Ukrainie. To był niezwykły list, pełen emocji i uczuć małej, tęskniącej za ojcem dziewczynki, ale znalazło się w nim mnóstwo aktualnych wówczas informacji dotyczących wsi. Sześciolatka pisała tacie o tym, kto jest sołtysem, kto jest proboszczem, co wydarzyło się pod jego nieobecność: że został otwarty kościół, kto jest organistą. Pisała też ojcu o tym, że do Zalesia wrócił jeden z wywiezionych sąsiadów i dziękowała tacie za cukierki, które przesłał jej przez tego człowieka. Ta pani nigdy nie zobaczyła swojego ojca, on zmarł w niewoli na Wschodzie, niemniej ładunek emocjonalny i informacyjny zawarty w tym liście wart był wykorzystania przy pisaniu książki przez Piotra Smykałę – mówi Błażej Duk.