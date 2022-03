9-letnia Maja z Opola walczy o życie. Unika innych dzieci, ale marzy, by jak dawniej mieć lśniące włosy

- Po radioterapii całkowicie wypadły jej włosy. Gdy zaczęły odrastać ona tak się cieszyła z malutkiej, dosłownie centymetrowej kępki, która pojawiła się na jej głowie. Po kolejnej chemii i ona wypadła – mówi Iwona Paćkowska, mama dziewczynki. – Dorosły pewnie pomyśli, co tam włosy, skoro tu gra toczy się o życie, ale dla dziecka śmierć to abstrakcja… Dwaj bracia i siostra Mai obiecali, że ogolą się na łyso, żeby jej było raźniej. Roześmiała się wtedy i powiedziała, że mają tego nie robić, bo będą strasznie głupio wyglądali.

Dramat 9-letniej dziś Mai Paćkowskiej z Opola rozpoczął się 1,5 roku temu. Dziewczynce znacząco pogorszył się wzrok.

– Córka wcześniej pięknie pisała, ale nagle literki zaczęły uciekać jej z linijek. Zaniepokoiło mnie to, dlatego umówiłam ją do okulisty – wspomina mama. – To był marzec, a my wizytę mieliśmy zaplanowaną na październik.