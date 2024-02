To w tym szpitalu rodzą się czworaczki i trojaczki. W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu rocznie rodzi się prawie 2,5 tysiąca dzieci. To największa porodówka na Opolszczyźnie. Prowadzi szkołę rodzenia, bank mleka i program in vitro. Zobaczcie, jak wygląda w środku.

Tylko w sam Nowy Rok, 1 stycznia 2024 r., na porodówce przy ulicy Reymonta w Opolu urodziło się 10 dzieci: 7 dziewczynek i 3 chłopców. W całym zeszłym roku 2023 w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu urodziło się 2399 dzieci: 1202 dziewczynki

1197 chłopców

To największa porodówka w województwie opolskim.

Ale nie tylko porodówka, ponieważ szpital przy ul. Reymonta 8 w Opolu jest kliniką. To tutejsi lekarze specjaliście prowadzą zagrożone ciąże, czuwają nad zdrowiem kobiet i noworodków. - Przyszłe mamy mogą jeszcze przed porodem odwiedzić nasz szpital, zobaczyć wyremontowaną sali porodową - informuje Natalia Ochędzan, rzecznik prasowy Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. - Odwiedziny odbywają się w środy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 77 45 45 401 wew. 250. Jest to telefon do położnej, która ustali godzinę wizyty przyszłej mamy.

W szpitalu przy ul. Reymonta nad pacjentkami czuwają lekarze specjaliści ginekologii i położnictwa, perinatologii, neonatologii, anestezjologii oraz położne i pielęgniarki. Co roku kliniczne centrum ginekologiczne w Opolu ma kilkanaście tysięcy pacjentek, w tym prawie 3,5 tysiące rodzących kobiet. To ponad 40 procent wszystkich porodów na Opolszczyźnie! Liczba porodów wzrasta także dlatego, że już nie we wszystkich szpitalach powiatowych są porodówki. Pacjentki w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu mają do dyspozycji 7 nowych miejsc porodowych. Każda sala ma osobną łazienkę oraz możliwość osobnego regulowania temperatury i natężenia światła. Modernizacja opolskiej porodówki została przeprowadzona w latach 2021-22 roku i kosztowała 6 milionów zł.

Zobacz, jak wygląda porodówka w Opolu:

- Jestem wdzięczna za to, że mogłam urodzić mojego synka pod tak wspaniałą opieką i w tak świetnych warunkach. Do końca życia nie zapomnę tego, co zrobiła dla nas położna Natalia Marcinów. I z całego serca dziękuję każdej pani położnej z którą miałam okazję się spotkać. Jesteście wspaniałe! - dziękuje Ewa Woźniak, jedna z pacjentek.

To właśnie do tego szpitala kierowane są niemal wszystkie ciężarne kobiety z całego województwa opolskiego z ciążą wielopłodową. Czyli to właśnie przy ul. Reymonta w Opolu rodzą się wszystkie czworaczki, trojaczki i większość bliźniaków.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu prowadzi także ważne akcje, m.in.: Szkoła Rodzenia

Bank Mleka Kobiecego

Szansa na rodzicielstwo - program in vitro

Szkoła Rodzenia w Opolu

Jeden cykl przygotowujący do porodu i macierzyństwa składa się z 12 zajęć, które prowadzone są przez lekarzy i położne.

Spotkania odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych. W ramach spotkań przeprowadzane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i ćwiczenia. Uwaga: najlepszy czas na udział w Szkole Rodzenia to 30. tydzień ciąży.

Bank Mleka Kobiecego w Opolu

Bank Mleka Kobiecego to profesjonalne laboratorium, które zajmuje się pozyskiwaniem mleka ludzkiego od kobiet, które karmiąc swoje dziecko chcą podzielić się nadmiarem swojego mleka. To tutaj można zostać Honorową Dawczynią Mleka.

Szansa na rodzicielstwo - program in vitro w Opolu

Jest to program zdrowotny Samorządu Województwa Opolskiego pt. „Szansa na rodzicielstwo” w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności. Umożliwia on wstępną diagnostykę w kierunku niepłodności oraz skorzystanie z procedur wspomaganego rozrodu (in vitro).

Skorzystać z programu in vitro w Opolu mogą te pary, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: są mieszkańcami województwa opolskiego od minimum 12 miesięcy,

trwająca co najmniej 1 rok niezdolność do poczęcia i urodzenia dziecka, mimo regularnego współżycia, bez użycia środków antykoncepcyjnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu,

możliwość uczestniczenia w programie par w tzw. wtórnej niepłodności (posiadających 1 dziecko),

wiek kobiety 20-42 lata (rocznikowo).

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu mieści się przy ul. Reymonta 8 w Opolu.

Wideo Dodatki do kawy