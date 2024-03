Artur Andrus, Paweł Deląg, Krzyszof Zanussi. Gwiazdy przyjadą do małych i dużych bibliotek na Opolszczyźnie

- Opole może sobie pozwolić, by zaprosić znanych i lubianych, natomiast w małych miejscowościach, ze względów finansowych, jest to nie do przebrnięcia. „Zaczytane Opolskie” daje takie możliwości – dodaje Tadeusz Chrobak, dyrektor WBP w Opolu. – Odchodzimy od biblioteki w dawnym rozumieniu, gdzie miało być cicho i spokojnie. Teraz w bibliotece ma się coś dziać, ma być głośno. Tego rodzaju spotkania pozwalają przyciągnąć ludzi, którzy być może nigdy nie byli w bibliotece. Liczymy, że to wzbudzi w nich ciekawość i zostaną z nami na dłużej.