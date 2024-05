Atak na kuriera w Opolu. Zamówił kilka kebabów z dowozem. Czekał na dostawcę z nożem, bo… nie miał za co zapłacić

Gdy dostawca pojawił się na miejscu, Mateusz W. ruszył w jego kierunku.

- Podszedłem do niego, wyjąłem z kieszeni składany nóż i zacząłem wymachiwać nim. Powiedziałam do niego „oddaj ku..wo pieniądze” – mówił krótko po zdarzeniu.

Zdaniem prokuratury pokrzywdzony oddał napastnikowi 200 złotych oraz posiłki warte ponad 180 złotych. Mateusz W. twierdzi, że gotówki było niemal o połowę mniej. On i jego znajome chwilę po rozboju spotkali się w taksówce i pojechali wpłacić pieniądze do bankomatu. Później dotarli do hotelu, gdzie spędzili noc. To tam całą trójkę zatrzymała policja. Dziewczyna sprawcy była niepełnoletnia, dlatego jej wątkiem zajmuje się sąd rodzinny. Na ławie oskarżonych – oprócz Mateusza W. - zasiadła natomiast Sandra L., do której należała chusta użyta podczas rozboju. Przed prokuratorem 21-latek relacjonował, że jego dziewczyna pomogła mu zamaskować twarz chustą, pożyczoną właśnie od 25-letniej Sandry L. – One wiedziały, co chcę zrobić, ale nie zmuszały mnie do tego – mówił wówczas.