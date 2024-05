Duże pieniądze dla opolskich franciszkanów. Wyremontują za nie dach klasztoru

Prace na dachu klasztoru obejmą remont całego pokrycia oraz odnowienie więźby dachowej na zachodniej i południowej stronie budynku. Oprócz tego zostaną wyremontowane kominy oraz zakupione nowe rynny.

- To miejsce, które znajduje się w centrum Opola. Jest często bohaterem różnych zdjęć z naszego miasta. Podkreślam to, bo spełnia on nie tylko rolę sakralną, ale też rolę związaną z estetyką i przestrzenią miasta, którą wspólnie zagospodarowujemy – mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.