Azyl dla dzikich pacjentów w Łubnianach powstaje dzięki zaangażowaniu ludzi. Każdy może pomóc. W jaki sposób?

- Mamy już zgody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na budowę ośrodka oraz opiekę nad wszystkimi dzikimi ssakami, ptakami, gadami i płazami. Teren udało się ogrodzić, a w prezencie od firmy Chespa dostaliśmy kontener z około dwudziestoma szpitalnymi klatkami, w których będą mogli przebywać pacjenci w najcięższym stanie oraz ci na kwarantannie. Trafią tu zwierzęta do wielkości lisa – wyjaśnia Marta Węgrzyn, technik weterynarii i założycielka Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi" w Łubnianach pod Opolem. – Na budowę ośrodka potrzeba pół miliona złotych. Nam po pół roku udało się zebrać 22 tys., czyli 4 procent, ale nie zrażamy się. Nie wszyscy są w stanie wesprzeć nas finansowo, ale ich pomoc materialna jest nieoceniona. Ostatnio dostaliśmy od darczyńcy bloczki betonowe, które wykorzystamy do budowy i zabezpieczenia wybiegów. Podarowane słupy energetyczne przydadzą się m.in. do wybudowania na nich lotni i gniazd dla bocianów, które zostaną u nas na zawsze. W budowie ogrodzenia pomogli natomiast leśnicy z Nadleśnictwa Opola.