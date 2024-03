Bezpieczeństwo, transport i czyste powietrze. Kandydaci Trzeciej Drogi przedstawiają swój program Anna Gryglas

Budowa obwodnicy południowej Opola, powołanie „zielonej” rady czy poprawienie dostępności do lekarzy specjalistów – to tylko niektóre z propozycji kandydaci Trzeciej Drogi do rady miasta Opola i sejmiku wojewódzkiego.