Bezpłatnie, bez skierowania i rejestracji. Opolski NFZ zaprasza dzieci na badania

Opolski Oddział NFZ zaprasza do Krainy Zdrowych Dzieci. Będzie można bezpłatnie skorzystać z szeregu badań i konsultacji, a także z innych atrakcji zaplanowanych w ramach tego wydarzenia.

Opolski NFZ zaprasza do Krainy Zdrowia Dzieci. Będzie to największe wydarzenie medyczne na Opolszczyźnie. Odbędzie się 4 lutego od 9.00 do 17.00 na terenie hali sportowej Toyota Park w Opolu.