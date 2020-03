CarSharing w Opolu. Ruszył system wypożyczania aut na minuty

Panek CarSharing to system umożliwiający wypożyczenie auta na minuty. Operator do tej pory działał w największych polskich miastach, ale w ostatnich dniach uruchomił usługi w kilku kolejnych. Wśród nich jest Opole. Kierowcy mają do dyspozycji sześć modeli samochodów.

Panek CarSharing funkcjonuje na podobnych zasadach, jak systemy wypożyczania elektrycznych hulajnóg (które były dostępne w Opolu jesienią minionego roku i nie jest wykluczone, że powrócą do miasta) oraz elektrycznych skuterów (który miał swoją premierę w mieście w pierwszej połowie marca). Konieczne jest pobranie dedykowanej aplikacji na smartfon oraz zarejestrowanie się w niej. Po aktywacji konta konieczne jest też zasilenie go pieniędzmi. Aby zarejestrować się w usłudze Panek CarSharing wystarczy posiadać prawo jazdy i kartę płatniczą. Każda nowo zarejestrowana osoba w Panek CarSharing dostanie 20 złotych do wykorzystania na usługę - czytamy w komunikacie prasowym. Panek CarSharing w Opolu. Jakie samochody są dostępne? Do wypożyczenia na terenie Opola dostępne są następujące modele samochodów: toyota yaris

smart (elektryczny)

toyota corolla

seat arona

toyota C-HR

mercedes GLA200 Czytaj także Skutery elektryczne będzie można wypożyczać w Opolu!

Hulajnogi w Opolu są niszczone. Operator wycofa się z Opola? Panek CarSharing w Opolu. Jaki jest obszar strefy wypożyczeń? Cały system obsługiwany jest z poziomu telefonu. To za jego pomocą na mapie wyszukuje się dostępne pojazdy oraz dokonuje rezerwacji. Po niej mamy 15 minut na dotarcie do auta. Samochód również otwiera się za pośrednictwem smartfona. W aplikacji zaznaczone są też granice strefy, na terenie której można znaleźć auto. Można nim wyjechać poza strefę wypożyczeń, ale aby auto zwrócić, trzeba je w niej zostawić. W przypadku Opola obejmuje ona m.in.: Stare Miasto

Śródmieście

Zaodrze

osiedle Dambonia

osiedle Chabrów

osiedle Armii Krajowej

Półwieś (w tym rejon CH Karolinka)

Szczepanowice Panek CarSharing w Opolu. Jaki jest cennik? Cennik zależny jest od wybranego modelu pojazdu oraz pakietu usług. Zaczyna się od 0,59 zł za kilometr i 0,50 zł za minutę jazdy. W przypadku braku wyboru pakietu, obowiązują ceny standardowe: 0,80 zł za kilometr oraz od 0,50 zł do 0,95 zł za minutę jazdy. Ostateczny koszt przejazdu to kumulacja obu tych czynników. Użytkownik nie ponosi kosztów paliwa czy parkowania. Operator zapewnia, że w dobie zagrożenia koronawirusem auta w systemie Panek CarSharing są dezynfekowane specjalnymi płynami, a częstotliwość wizyt obsługi technicznej została zwiększona.