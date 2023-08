Choroba zamieniła życie Natalii w koszmar. Trwa zbiórka na jej leczenie. Każdy z nas może pomóc

Natalia Rudzińska we wrześniu skończy 20 lat. Niegdyś była świetną uczennicą, czytała dużo książek i marzyła o tym, że zostanie prawnikiem i będzie pomagać potrzebującym. Dziś sama potrzebuje pomocy. Jest przykuta do łóżka, ma światłowstręt i niemal nie widzi. Ze względu na zespół Tourrette'a wydaje z siebie niekontrolowane krzyki. To powoduje, że sąsiedzi często wzywają na interwencje policję i straż miejską, a nawet reagują fizyczną agresją wobec Natalii i jej mamy.

- Jeździmy do Warszawy czy Bydgoszczy i koszt takiego wyjazdu w jedną stronę to 1,5-2 tysiące złotych. A zdarzają się one co najmniej raz na miesiąc - wylicza kobieta.

Farmakoterapia w przypadku Natalii okazała się nieskuteczna. Dziewczyna w ramach leczenia otrzymała od Narodowego Funduszu Zdrowia stymulator, który za pomocy impulsów elektrycznych kontroluje pracę mózgu, aby wyciszyć objawy choroby. Nie okazał się on jednak skuteczny. Urządzenie wyłącza się samoistnie, na przykład podczas burzy. To powoduje, że stan Natalii jeszcze się pogarsza. Zagraża to nawet jej życiu.

Co więcej, w wyniku wadliwej pracy stymulatora u Natalii doszło do erozji przetoki skórnej oraz odsłonięcia systemu DBS, a to kolejnych wizyt w szpitalach.

Dziewczyna potrzebowała też nowego wózka inwalidzkiego. Pani Ewa kupiła go na raty, ale teraz trzeba je spłacać.

Do tych kosztów dochodzą jeszcze wydatki na środki higieny czy rehabilitację itp.