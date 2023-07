Ciekawe znalezisko w Raszowej. Odkryto ślady obozu i historyczne artefakty. Nie tylko dla pasjonatów

Na temat obozu w dawnym Mittenbruck (nazwa drugowojenna), czyli dzisiejszej Raszowej trudno znaleźć jakiekolwiek informacje. Nie ma go też w spisie obozów Służby Pracy Rzeszy. Dlatego odnalezienie go, jak mówią odkrywcy - Mariusz Sioła i Łukasz Wawrzyńczyk - nie było proste.

Na trop obozu natrafili przypadkiem przeglądając prywatną kronikę Raszowej spisaną przez mieszkańca tejże wioski. W miejscu, gdzie miał być domniemany obóz nie było w zasadzie żadnych śladów. Poza jednym schronem obserwacyjnym i śladami boiska sportowego, które widać jedynie z dużej wysokości. Mariusz i Łukasz wystąpili o wymagane pozwolenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz o zgodę do właściciela terenu, czyli Lasów Państwowych i rozpoczęli profesjonalne wykopaliska.

guziki od mundurów,

oporządzenie mundurów,

naczynia słynnych producentów ceramiki.

Obóz RAD w Raszowej powstał w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Znajdował się na skraju lasu przy drodze łączącej Raszową z Cisową. Do obozu kierowano młodych mężczyzn, obywateli III Rzeszy, początkowo na zasadach dobrowolności, a późniejszym czasie obowiązkowo. Celem tej organizacji było kształtowanie postaw młodzieży wobec państwa poprzez pracę. Z nadejściem wojny oddziały RAD zaczęto wykorzystywać do budowy umocnień, a później do obsługi baterii przeciwlotniczych. Każdy oddział RAD liczył od 1200 do 1800 osób i dzielił się na sześć kompanii. Łącznie w okolicy Kędzierzyna-Koźla, licząc z oddziałem w Raszowej, było dziewięć takich obozów. Oddział w Raszowej wybudował m.in. amfiteatr na Górze św. Anny oraz pomnik Freikorps. Prace poszukiwaczy podczas jednej z eksploracji udokumentował na filmie kanał historyczny Bunker King.