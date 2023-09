Pokaz filmu pt. "Stanisław Helski. Dlatego". Zaproszenie do MBP w Opolu Marcin Żukowski

Stanisław Helski był człowiekiem zniszczonym przez reżym komunistyczny. W stanie wojennym stracił cały majątek i trafił do więzienia Archiwum /IPN

Film "Stanisław Helski. Dlatego" opowiada historię człowieka, który większą część życia walczył z totalitaryzmami. Najpierw niemieckim nazizmem, później komunizmem. Podjęte decyzje zaprowadziły go do więzienia. Tytuł filmu o Helskim koresponduje z wydaną blisko 30 lat temu książką Wojciecha Jaruzelskiego pt. "Stan wojenny. Dlaczego...". Delegatura IPN w Opolu zaprasza na projekcje filmu i dyskusję. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 12 września w MBP w Opolu.