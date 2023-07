Historia fotografii i poczet opolskich fotografów. Wydawca i kolekcjoner Bogusław Szybkowski ujawnia losy przedwojennych fotografów

Na terenie dzisiejszej Opolszczyzny pierwszy znany dagerotyp wykonano w Nysie, na przełomie 1939 i 1840 roku. Przedstawiał widok miasta wykonany z odległości tysiąca stóp. Zdjęcie się nie zachowało, nie znamy jego twórcy. Wiemy o nim, bo trafiło na pierwszą wystawę dagerotypów we Wrocławiu.

- W tym okresie dagerotypy trzeba było tak długo naświetlać, że nawet ich twórca Daguerre przyznawał, że nie nadają się do robienia portretów – opowiada Bogusław Szybkowski. - Pierwszy sportretowany, to był „stary wiarus”, dawny żołnierz napoleoński z Polski, którego fotografowano przez cztery godziny, a on w tym czasie właściwie drzemał na fotelu. Już rok później wszedł do użycia nowy, bardziej czuły obiektyw i czas naświetlania spadł do ok. 10 minut. W fotelach montowano jednak z tyłu specjalne mocowania na głowę, żeby się portretowany nie ruszał.