Kolejarz Opole zaczyna sezon w Krajowej Lidze Żużlowej. Ma też nowy terminarz

Nowy harmonogram rozgrywek związany jest z tym, że ostatecznie do rozgrywek ma przystąpić sześć, a nie siedem zespołów. Na początku tygodnia z rywalizacji wycofał się bowiem Speedway Kraków. W związku z tym zmieniły się nie tylko terminy meczów w fazie zasadniczej, ale również modyfikacji uległa formuła play-off. Teraz wezmą w niej udział cztery najlepsze drużyny w sezonie regularnym (pierwotnie miało być ich sześć).

Należy też odnotować, że o awans do wyższej ligi (Metalkas 2. Ekstrakligi) nie będą mogły się w tym sezonie starać zagraniczne zespoły z Landshut i Dyneburga.

Faworytem do niego nie będzie też Kolejarz. Z opolskim zespołem po poprzednim sezonie pożegnali się dwaj ważni zawodnicy: wieloletni kapitan Oskar Polis (odszedł do H. Skrzydlewska Orzeł Łódź) oraz Adrian Cyfer (Polonia Piła). Przynajmniej z początku rozgrywek kontuzja (złamanie kręgów szyjnych) wykluczy też Szweda Mathiasa Thoernbloma. Do tego wszystkiego znacznym przetasowaniom uległa również juniorska formacja opolan.

Skład Kolejarza Opole na sezon 2024 wygląda następująco:

Emil Breum

Robert Chmiel

Filip Hjelmland

Stanislav Melnychuk (nowy zawodnik, poprzednio Cellfast Wilki Krosno)

Tomasz Orwat (nowy zawodnik, poprzednio Kolejarz Rawicz)

Kevin Juhl Pedersen (nowy zawodnik, poprzednio Optibet Lokomotiv Daugavpils)

Lars Skupień (nowy zawodnik, poprzednio Cellfast Wilki Krosno)

Mathias Thoernblom

Jakub Fabisz

Dastin Łukaszczyk

Jakub Oleksiak

Kacper Sajdak

Oskar Stępień

Kacper Grzelak

Paweł Miesiąc