Cyfryzacja Miejsc Pamięci. Po śmierci wszyscy trafimy do centralnej bazy danych, którą chce utworzyć rząd

Rządowy projekt „Cyfryzacja Miejsc Pamięci”, to nic innego jak istniejący już Grobonet, ale państwowy, powszechny i obowiązkowy dla wszystkich cmentarzy w Polsce. Grobonet to ogólnopolska wyszukiwarka grobów, która posiada w swoich zasobach dane z ponad 1,3 tysiąca cmentarzy w całej Polsce i prawie 6 milionów grobów. Wystarczy wpisać nazwisko zmarłego i określić cmentarz, a dostaniemy dane o lokalizacji grobu, zdjęcie jak wygląda, informację o tym, na jak długo opłacone jest miejsce pochówku.

Grobonet w większej wersji

Grobonet, to usługa oferowana administracjom cmentarzy przez prywatną spółkę. Dla średniej wielkości cmentarza kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za takie pieniądze firma przyjeżdża, fotografuje wszystkie groby na cmentarzu, dokładnie określa ich pozycję w GPS. A potem tworzy z tego bazę danych i podpina ją do swojej sieci. Administracjom cmentarzy Grobonet też się opłaca, bo za jego pośrednictwem klient może odpłatnie zlecić sprzątanie grobu, wystawienie wieńca czy znicza.

- Bardzo dobre rozwiązanie. Daje nam bardzo dobre możliwości kontaktu z rodziną zmarłego, która dzierżawi miejsce na grób. Mamy kontakt z ludźmi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, praktycznie na całym świecie – komentuje Piotr Pabisz, dyrektor Miejskiego Zakładu Cmentarnego w Kędzierzynie Koźlu. – Dostajemy od nich bardzo dużo informacji, gdy jakieś dane trzeba poprawić. Przesyłają nam aktualnych zdjęcia nagrobków.

Na Opolszczyźnie z usług Grobonetu korzysta 10 miast i 17 cmentarzy (na 72 gminy w województwie i kilkaset miejscowości). W całej Polsce do tego firmowego rejestru trafiło ok. 10 procent cmentarzy (dane z 2020 roku). Są to przede wszystkim cmentarze komunalne (50 procent wszystkich), leżące w dużych miastach. Jeśli chodzi o cmentarze małe, wiejskie i parafialne, to na skorzystanie z Grobonetu zdecydowało się tylko kilka procent. Bo małych parafii nie stać na wydatek, związany z wykonaniem inwentaryzacji cmentarza.