Czarna kampania do samorządów. Do sądu wpłynęło już 14 spraw o ochronę dobrego imienia kandydatów Krzysztof Strauchmann

Kampania wyborcza nie przebiera w słowach. W siedmiu gminach Opolszczyzny kandydaci do samorządów poczuli się obrażeni i pozwali do sądu swoich przeciwników. Niektórzy wolą dementować kłamstwa we własnym zakresie.