Czeska policja przygotowuje się do budowy barier na granicy z Polską. Na wypadek nowej pandeii czy falu uchodźców

Wiadomość na ten temat jeszcze przed prasową publikacją przenikła do społeczeństwa i wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Urząd Miejski w Jeseniku wystąpił nawet o wyjaśnienia do policji, która uspokaja wzburzonych ludzi, że chodzi tylko o działania prewencyjne i zapobiegawcze.

Jak ujawnił wczoraj (14 września) dziennik MF Dnes, czeska policja zwróciła się do wydziału transportu Urzędu Miejskiej w Jeseniku o zgodę na ustawienie stałych przeszkód na drogach, prowadzących przez granicę z Polską. Prawdopodobnie podobne pisma wpłynęły też do innych gmin, leżących przy polskiej granicy. Dziennikarze MF Dnes dotarli do treści wniosku. Wynika z niego, że policja chce instalować podnoszone szlabany lub inne ruchome bariery. Niektóre gminy już odpowiedziały, że się nie zgadzają.

Ograniczenia tylko wyjątkowo

Choć na granicach jeszcze nic się nie dzieje, mieszkańcy czeskich przygranicznych miejscowości już głośno protestują przeciwko ograniczeniom. Od ponad roku różnice w kursie korony i złotówki oraz niższe ceny w polskich sklepach i na stacjach benzynowych spowodowały, że ogromna część czeskiego pogranicza jeździ do Polski na zakupy. Ludzie nie wyobrażają sobie zamknięcia małych przejść granicznych, bo to zmusi ich do wielokilometrowych objazdów do głównych tras międzynarodowych. Od momentu wejścia Polski i Czech do Strefy Schengen w 2007 roku na granicach odnowiono wiele dawnych, zniszczonych lub zapomnianych lokalnych przejść i przejazdów.