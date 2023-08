Czy zaufanie wystarczy? Burmistrz unieważnił konkurs na dyrektora ośrodka kultury i mianował osobę niespełniającą wymogów formalnych

Burmistrz Wesołowski broni swojej decyzji, podkreślając, że odpowiedzialność za wybór dyrektora TOK spoczywa na burmistrzu, a jego zdaniem powinien móc mianować zaufaną osobę, ponieważ sam ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie ośrodka kultury.

Wyraźnie podkreśla także, że konkursy na takie stanowiska powinny służyć wybieraniu ludzi, z którymi chciałby współpracować.

- Wybrałem panią Dudę-Oleksy na pełniącą obowiązki dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury ze względu na szereg pozytywnych cech, które miała do zaoferowania miejscowej społeczności. Przede wszystkim pani Magdalena jest aktywną i znaną osobą w społeczności Tułowic. Mieszka od urodzenia w Tułowicach i jest zaangażowana w różne inicjatywy społeczne. Jest przewodniczącą rady rodziców w szkole podstawowej, była zastępcą sołtysa oraz jest czynnym strażakiem ochotnikiem, co świadczy o jej zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności i gotowości do pomocy innym – tłumaczy burmistrz Wesołowski.