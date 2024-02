Wybory 2024. Śląscy Samorządowcy zaprezentowali nowych kandydatów. Mają doświadczenie i energię

- Śląscy samorządowcy to osoby związane z samorządem, ale to także osoby z innych branż. W tym gronie mamy nauczycieli, mamy przedsiębiorców, ludzi kultury, liderów lokalnych społeczności. To są osoby doświadczone, które chce się podzielić swoją wiedzą. Z taką drużyna jesteśmy stanie zmienić swoje gminy i powiaty - mówi Łukasz Jastrzembski Przewodniczący Śląskich Samorządowców.

- Od ponad 20 lat pracuję w urzędzie, bardzo lubię swoją pracę. Pani wójt nas zaraziła miłością do tego regionu dlatego Śląscy Samorządowcy to był twór, który mnie bardzo ucieszył i bez zastanowienia zdecydowałam się na kandydowanie z tego komitetu. To nie jest lista polityczna, są to ludzie z tego regionu, pracowici i uczciwi - mówi Marzena Baksik.

- Dlaczego KWW Śląscy Samorządowcy? Przez hasło, które mówi "blisko ludzkich spraw". Myślę, że wszystkim kandydatom to hasło jest bliskie i w tym duchu będziemy działać - mówi Anna Stawiarska.

Sylwetki

Damian Tarnowski to kandydat na burmistrza Białej, lat 43. Od 20 lat żonaty, dwójka dzieci 14 letni syn oraz 9 letnia córka, od urodzenia mieszkaniec Kolnowic, licencjonowany ratownik medyczny, oprócz tego ukończone szkoły w zawodzie stolarz oraz technik budowlany. Od 2003 roku funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. Czynny zawodnik piłki nożnej od 1996 roku. Prezes Ludowego Zespołu Sportowego w Kolnowicach. od 2007 roku. Trener piłki nożnej. Od 2018 roku sołtys Kolnowic. Radny Rady Miejskiej w Białej od roku 2014 do nadal. Społecznik od lat dzieciństwa. Zainteresowania: sport, podróże, ogrodnictwo.