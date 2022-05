Czym są mikroliście? Jak uprawiać i stosować w kuchni

Mikroliście – co to jest za roślina?

Microgreens to oryginalna nazwa na mikroliście pochodząca z języka angielskiego. Spotkać można również nazwy mikrozioła i mikrorośliny. Mikroliście uzyskamy przez dłuższy czas wyrastania wybranego zioła. To stadium pomiędzy kiełkami a wczesną rośliną. Mikroliście mają przewagę nad kiełkami pod względem wyglądu. Właśnie one nabierają charakterystycznych cech dla danej rośliny. Widać wzorzystość liści, a smak bywa bardziej złożony od uzyskany w kiełkach. Każda roślina nadająca się do uprawy

kiełków znajdzie swoje zastosowanie przy uprawie mikroliści.