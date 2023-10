W Niemodlinie trwa dwudniowie Wojewódzkie Święto Karpia. Opolszczyzna karpiem stoi

Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego organizowane jest przez Lokalną Grupę Rybacką Opolszczyzna.

- To kolejna edycja naszego wydarzenia. Z roku na rok impreza się rozrasta. Widzimy to po ilości wystawców. Mnie, jako prezesa Grupy Rybackiej Opolszczyzna najbardziej cieszy to, że coraz więcej podmiotów, czyli gospodarstw rybackich w niej uczestniczy - mówi Jakub Roszuk. - Pokazujemy ludzi, którzy się zajmują się hodowlą karpia, ale także produkty, zwłaszcza nasz sztandarowy produkt, można by rzec bohatera tego dnia, ale też roku, czyli karpia. Promujemy karpia, bo jest tego wart. To ryba smaczna, zdrowa, lokalna, która ma wiele walorów dietetycznych. I jest na tyle wszechstronna, że można ją przygotować na wiele sposobów i będzie bardzo dobrze smakował. Dlatego coraz lepiej radzi sobie w restauracyjnym menu i w potrawach cateringowych.