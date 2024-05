Spokojny przebieg matur na Opolszczyźnie. To zasługa dobrej organizacji szkół. „Trzeba dopiąć wiele rzeczy”

Jak podkreśla kurator, sukces bezproblemowego przebiegu matur to zasługa nie tylko samych uczniów, ale przede wszystkim nauczycieli i dyrekcji szkół, którzy z zaangażowaniem podchodzą do organizacji tych kluczowych egzaminów.

- To, czego nie widać przy egzaminach maturalnych, to ogromne zaangażowanie nauczycieli i dyrekcji od bladego świtu. Trzeba dopiąć wiele rzeczy, żeby miejsca egzaminacyjne były dobrze przygotowane, a egzaminy przebiegły bez jakichkolwiek zakłóceń – zaznacza kurator Raźniewska.

Przygotowanie matur to również wyzwanie logistyczne. Podczas gdy maturzyści zdają swoje egzaminy, dla pozostałych uczniów odbywają się normalne zajęcia. Wymaga to od szkół wyjątkowej organizacji, aby jednocześnie zapewnić odpowiednie warunki do nauki i egzaminowania.