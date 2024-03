Dekarze budują już dach nowego kościoła w Opolu. Konsekracja świątyni coraz bliżej. Oto postęp prac

Ruszyło zadaszanie świątyni

Dzięki sprzyjającej pogodzie robotnicy mogą bez problemów kontynuować roboty przy budowie kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Opolu. Świątynia powstaje przy ul. Witosa 40. Do pracy przystąpili dekarze, którzy kładą poszycie dachowe. Nie należą one do najłatwiejszych ze względu na skomplikowaną bryłę dachu. Projekt budowli opartej na planie krzyża nawiązuje bowiem swoją architekturą do mitry papieskiej.