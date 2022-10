Dobrodzień Classic Festival 2022. Opera przez przymrużone oko, czyli jak Piotr Lempa zbiera komplet publiczności

Cztery koncerty w dwa tygodnie w czterech różnych miejscowościach: Kluczborku, Dobrodzieniu, Opolu i Dobrzeniu Wielkim - tak wyglądał XII Dobrodzień Classic Festival, na który Piotr Lempa przywiózł wybitnych artystów operowych. Na koncerty zaprosił też opolskich muzyków, m.in. wokalistę Piotra Jurkowskiego z Kluczborka czy Klaudiusza Lisonia, dyrygenta Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy.

- W tym roku nasz festiwal odwiedził dwie kolejne miejscowości: Kluczbork i Dobrzeń Wielki. To wpisuje się w ideę tego festiwalu: aby zawozić muzykę operową do coraz to innych miejsc - mówi Piotr Lempa, śpiewak operowy i dyrektor artystyczny Dobrodzień Classic Festivalu.