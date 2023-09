Dożynki diecezji opolskiej i gminy Leśnica na Górze św. Anny. Rolnicy dziękowali za dary ziemi

- Zanim na stole pojawił się ten chleb, to napracowało się nad nim naprawdę wiele osób, nie tylko rolnicy, ale też ich rodziny czy działkowcy. Za to wam się należą serdeczne podziękowania. Jakby kiedyś przyszedł kataklizm na świat to ci, którzy dadzą radę to będą właśnie rolnicy - mówił do uczestników dożynek burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.