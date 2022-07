Dzieła sztuki na kołach zjechały pod Opole. Trwa 18. Master Truck Show

Pan Krzysztof ściga się samochodem BMW E46 z 2-litrowym silnikiem.

- Takie auta wytrzymują jakieś dwa rajdy i trzeba je oddać na złom. Ten pierwszy raz bierze udział w wyścigu. Może wytrzyma do kolejnego. Myśleliśmy już, że pójdzie na żyletki, bo chodził nie na wszystkie cylindry. Okazało się, że to tylko pompka paliwowa i dało się go uratować – tłumaczy kierowca z Dolnego Śląska. - Jeździmy też w takich rajdach, gdzie się stukamy. Tutaj pokazujemy zainteresowanym, jak to jest siedzieć w samochodzie biorącym udział w rajdzie.