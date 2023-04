Dzietność na Opolszczyźnie należy do najniższych w Polsce i w Europie. Próbujemy odpowiedzieć, dlaczego Opolanki nie chcą rodzić dzieci

- Rodzic skupia się na tym jednym dziecku, sprawdza temperaturę wody w wannie, kroi truskawki na mniejsze kawałeczki, układa w zabawne wzory paprykę na kanapkach. Przy czwórce nie ma na to czasu. Wtedy sypie się truskawki z wiadra – to oczywiście żart. Ale chodzi o to, że rodzic nie zatrzymuje się na drobnostkach. Dlatego zachęcam, bo posiadanie dużej rodziny, to więcej radości i okazji do rozwoju każdego, bo od dzieci po rodziców. Nie jest tak strasznie, jakby się mogło wydawać. Owszem, mieliśmy trójkę chorą na ospę, albo czwórę z jelitówką. Nieprzespane noce, zmartwienia, ale przy jednym dziecku też ich nie unikniemy. Co do 500 plus, uważam, że choć jest ważne i pomocne, nikogo do posiadania dzieci nie zmobilizuje. Liczy się przede wszystkim atmosfera tworzona wokół rodziny.