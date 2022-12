Dziewięcioletnia Faustynka walczy o życie po tragicznym wypadku na A4. Rodzina uruchomiła zbiórkę pieniędzy na leczenie dziewczynki

Spokojna rodzina z Gierałcic pod Głuchołazami, znana z niewielkiego sklepiku jaki prowadzi w mieście. 21 listopada 52-letni Ryszard P. wraz z trójką dzieci – 15-letnim Karolem, 12-letnią Kaliną i 9-letnią Faustyną wybrał się samochodem do Wrocławia. Na autostradzie A4 ich ford Galaxy dostał się pomiędzy dwie ciężarówki. Rozpędzone ciężarowe Renault do przewożenia samochodów najechało na tył forda, który obrócił się na jezdni i uderzył w kolejny pojazd ciężarowy Scania.

W wypadku na miejscu zginął ojciec dzieci oraz starsza siostra, 12-letnia Kalina. Ich matka nagle stanęła w obliczu ogromnego dramatu. Jednocześnie musiała zajmować się ciężko rannymi Karolem i Faustyną, a także organizować pożegnanie męża i starszej córki.

U 15-letniego Karola po wypadku zdiagnozowano pękniętą śledzionę, stłuczone płuco i pękniętą kość czaszki. Chłopiec doszedł do siebie na tyle, że w połowie grudnia opuścił szpital. O życie w opolskim szpitalu ciągle walczy 9-letnia Faustyna. Dziewczynka nie jest w stanie sama oddychać i przyjmować pokarmy. W wypadku doznała między innymi złamania kręgów i uszkodzenia rdzenia kręgowego na wysokości szyi. Lekarze nie dają jej szans na samodzielne funkcjonowanie. W tej sytuacji matka zdecydowała się ogłosić zbiórkę pieniędzy pieniądze na aparaturę do oddychania dla Faustyny i na dostosowanie otoczenia do jej potrzeb.