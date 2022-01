Egzamin zawodowy styczeń 2022. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć: terminy, przykładowe arkusze, jawne zadania i zasady zdawania Magdalena Konczal

Egzamin zawodowy - styczeń 2022: terminy, przykładowe arkusze, zmiany w formule 2019 unsplash/ Ben Mullins

Egzamin zawodowy zbliża się wielkimi krokami. Już niebawem, bo w styczniu 2022 roku, przystąpią do niego uczniowie szkół policealnych, zawodowych czy techników. Warto więc rozpocząć solidne przygotowania do nauki. Wiele osób zastanawia się, kiedy dokładnie jest egzamin zawodowy 2022 oraz co może znaleźć się w arkuszach egzaminacyjnych. Istotne są też formuły zdawania egzaminu. W tym tekście zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje na temat egzaminu zawodowego 2022. Podajemy terminy, odsyłamy do przykładowych arkuszy i jawnych zadań na sesję zimową 2022.