Ferie zimowe 2024 w Opolu. Co robić z dzieckiem? Nasze pomysły na darmowy i tani wypoczynek

Z okazji rozpoczętych w poniedziałek ferii zimowych miasto Opole przygotowało bogaty wachlarz atrakcji dla osób w każdym wieku. Od kreatywnych warsztatów artystycznych, przez sportowe emocje, po edukacyjne przygody – w tym artykule znajdziesz przewodnik po najciekawszych propozycjach, które pozwolą ci w pełni cieszyć się feriami w Opolu.

W tym roku, rozpoczynając od 15 stycznia, miasto oferuje ponad 150 różnorodnych zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, zorganizowanych w 30 miejskich obiektach i instytucjach.

Tygodniowy turnus dla dzieci

Jednym z najciekawszych punktów programu są półkolonie „Zima z MDK” w Młodzieżowym Domu Kultury, skierowane do dzieci z klas I-VI szkół podstawowych. Od 15 do 19, a później od 22 do 26 stycznia młodzi uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i zabawach grupowych, które są doskonałą okazją do rozwijania kreatywności i nawiązywania nowych przyjaźni. Koszt turnusu to 590 zł.

Zajęcia muzyczne w Muzeum Polskiej Piosenki

Muzeum Polskiej Piosenki proponuje unikalne doświadczenia muzyczne dla młodych miłośników muzyki. Quiz „Zimowa piosenka” i warsztaty „Kolorowe dźwięki” to świetna okazja, by dzieci w wieku od 7 do 14 lat mogły poszerzyć swoją wiedzę muzyczną i umiejętności wokalne. Zajęcia te odbywają się w Muzeum Polskiej Piosenki, a zapisy można dokonać telefonicznie.

Wypoczynek na sportowo

Dla młodych entuzjastów sportów wodnych pływalnia Akwarium oferuje 5-dniowy kurs nauki pływania, będący doskonałą okazją dla początkujących, by nauczyć się podstaw pływania pod okiem doświadczonych instruktorów. Koszt zajęć to 60 zł. Z kolei amatorzy wspinaczki mają możliwość wypróbowania swoich sił na ściance wspinaczkowej w Toyota Park. Tygodniowy kurs to wydatek 50 zł za osobę.

Lodowisko Toropol zaprasza na ślizgawki, które będą dostępne w różnych godzinach. Ślizgawki na lodowisku Toropol są dostępne w godzinach 9:00, 11:30, 14:00 i 16:30, co umożliwia elastyczne planowanie wizyt. Dodatkowo dla mieszkańców przygotowano lodowisko zewnętrzne przy Toyota Park, które dostępne jest każdego dnia od godz. 10. Bilet ulgowy kosztuje 5 zł, normalny 10 zł, a wypożyczenie łyżew to 5 zł.

Coś ciekawego dla miłośników gier konsolowych i planszówek

Klub Osiedlowy „Metalchem” NCPP organizuje „Zimę w mieście 2024”, gdzie uczestnicy mogą spędzać czas w przyjaznej atmosferze, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach, grach i warsztatach. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą poznać nowych ludzi i ciekawie spędzić czas.

Zajęcia w klubie zaczynają się od godziny 9:15 i potrwają do godzin popołudniowych. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie trochę ruchu, trochę tańca, ale znajdzie się czas także na gry konsolowe.

Zajęcia dla miłośników sztuki

Galeria Sztuki Współczesnej proponuje program, który kierowany jest do miłośników sztuki. Warsztaty plastyczne dają uczestnikom możliwość rozwijania swoich umiejętności artystycznych, wyrażania siebie i eksperymentowania z różnymi technikami malarskimi i rzeźbiarskimi. Warsztaty otwarte dla osób indywidualnych odbywają się w czwartek i piątek o godz. 10., po wcześniejszym zakupieniu biletu-wejściówki.

Darmowe zajęcia sportowe i konne w Opolu

Ciekawą pozycją są również zajęcia sportowe z wicemistrzem olimpijskim – Bartłomiejem Bonkiem. Potrwają one od 22 do 26 stycznia o godz. 13 w Toyota Park. Wstęp jest darmowy. Natomiast w czwartek 18 stycznia i 25 stycznia (w godz. od 11 do 13) warto odwiedzić Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga" przy ul. Wrocławskiej, gdzie dla miłośników koni przygotowano m.in. pokaz obsługi i opieki nad koniec, pokaz jazdy konnej profesjonalnych jeźdźców oraz możliwość przejażdżki na koniach. Wejście jest bezpłatne.

