Horror w Lubszy! Koza kilka dni umierała w męczarniach. Wokół niej leżały martwe koziołki [DRASTYCZNE ZDJĘCIA]

- W niedzielę na nasz interwencyjny mail otrzymaliśmy wiadomość od mieszkanki tej gminy, która pisała do nas z prośbą o pomoc dla kozy, która w jednym z gospodarstw zakrwawiona i brudna stała pod pomieszczeniem gospodarskim, cała drżała, widać było że jest chora – opowiada Dorota Jeleniewska z TOZ Opole. - Kobieta nie zwracała się do gminy w tej sprawie, bo stwierdziła, że i tak pomocy tam nie uzyska.

Jak twierdzi Dorota Jeleniewska, wolontariusze z TOZ w poniedziałek rano skontaktowali się z Urzędem Gminy w Lubszy z prośbą o sprawdzenie tego zgłoszenia.

- Niestety, otrzymaliśmy informację, że nie ma pani urzędnik odpowiedzialnej za takie interwencje i że sprawa zostanie jej przekazana kolejnego dnia – relacjonuje Dorota Jeleniewska. - Obawiając się o stan kozy i koźlątek nasza wolontariuszka zwolniła się wcześniej z pracy i pojechała na miejsce. To, co tam zastała, było straszne i wprost nie do opisania.