Jak się żyje Gruzinom w Polsce? O tym mogli posłuchać studenci WSB Merito w Opolu

Uczestnicy wykładu mogli też posłuchać Lasha Gongadze, który w Polsce mieszka od 6 lat.

- W 2018 roku szukałem pracy przez gruziński olx i dostałem propozycję pracy w Polsce. Tak przyjechałem - wspomina. - Mieszka i pracuje mi się bardzo dobrze. Co ciekawe, bardzo szybko nauczyłem się języka polskiego. Chociaż nasze narody tak dużo dzieli, ale sporo też łączy, co przekłada się na popularności Polski jako miejsca, do którego Gruzini emigrują. Znam Gruzinów, którzy wcześniej byli we Francji, Hiszpanii czy w Niemczech, ale twierdzą, że w Polsce mieszka im się najlepiej.