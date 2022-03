Jak wojna przerwała karierę ukraińskiej wokalistki - Sophi Lozina przebywa dziś na Górze św. Anny

Nastolatka pasjonowała się muzyką od najmłodszych lat. Mieszkając jeszcze w Kijowie grała na pianinie, śpiewała covery i komponowała własne utwory. Jurorzy telewizyjnego show „The Voice Kids”, w którym wystąpiła byli pod wrażeniem jej talentu - Sophi Lozina dotarła w tym programie do półfinałów.

Śpiewała zarówno po Ukraińsku, jak i po angielsku, a jeden z jej utworów "I’d better stay myself" ma ok. 130 tys. wyświetleń na portalu YouTube.

Wraz z wojną, którą rozpętała Rosja na Ukrainie Sophi musiała uciekać z własnego domu w Kijowie.

- Nie chciałam wyjeżdżać, bo naprawdę kocham Kijów, ale tam robiło się coraz bardziej niebezpiecznie - mówi Sophi. - W końcu mama podjęła decyzję, że wyjeżdżamy.

W Polsce nastolatka trafiłą do jednego z punktów przesiadkowych, a następnie na Opolszczyznę. Obecnie mieszka tymczasowo w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Schronienia Sophi oraz jej najbliższym, udzielili ojcowie franciszkanie.