Kąpiel w miejskiej fontannie to przejaw głupoty i braku odpowiedzialności. Kategorycznie nie wolno tego robić

Rodzice nie są świadomi ryzyka

- Gdy dla dzieci to przednia zabawa, w rzeczywistości jest przejawem głupoty rodziców, którzy ryzykują zdrowiem swoich maluchów – mówi dr Wiesława Błudzin, ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Jak co lato specjaliści przypominają rodzicom, że miejskie fontanny to nie baseny i nie należy się w nich kąpać. Pomimo wielu kampanii informacyjnych świadomość niektórych rodziców nadal w tym względzie jest mocno ograniczona. Podczas gdy dzieci pluskają się w fontannie i biegają między dyszami, rodzice siedzą na ławeczkach.

Fontanna to nie kąpielisko czy basen

Wszystko dlatego, że woda w fontannie nie przechodzi skomplikowanej filtracji, a obieg wody jest zamknięty. Znajduje się w niej wszystko to, co do niej "wpadnie": środki chemiczne, które są tam specjalnie wlewane czy odchody zwierząt, szczególnie ptaków i psów, które nierzadko załatwiają w nich swoje potrzeby fizjologiczne.