Kino Meduza w Opolu zaprasza do wirtualnej sali kinowej na projekcje filmowe

Od dwóch miesięcy wyjście do prawdziwego kina jest niemożliwe. Stowarzyszenie Kin Studyjnych powołało więc do życia platformę MOJEeKINO.PL. Opolskie Kino Meduza przyłączyło się do działań Stowarzyszenia i zaprasza widzów do wirtualnej sali kinowej na stronie internetowej www.opolskielamy.pl , na stronie Kina Meduza na Facebooku lub pod wspólnym adresem kin studyjnych z całego kraju: MOJEeKINO.PL.

Bilety na każdy pokaz będą kosztować 15 PLN.