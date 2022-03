Kolejne dary przyjeżdżają do Turawa Park. Przekazują je osoby prywatne i firmy. Co było w środku? Mirela Mazurkiewicz

Wczoraj (13.03) do Tymczasowego Ośrodka Wsparcia Ukrainy, zlokalizowanego w hali po dawnym Praktikerze w Turawa Park, przyjechał transport z Niemiec i Francji. Uchodźcy, którzy trafiają tu uciekając przed wojną, mogą znaleźć tu wszystko to, czego potrzeba do rozpoczęcia życia w Polsce. Dary przekazują osoby prywatne i firmy z kraju i z zagranicy. Co się wśród nich znalazło? Zobaczcie w naszej galerii.