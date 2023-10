Koniec prac archeologicznych w katedrze opolskiej. Część badań odłożono na przyszłość. Tajemnice pozostają

Decyzję o zasypaniu odkrytych fundamentów podjął biskup opolski ks. Andrzej Czaja, po długotrwałych konsultacjach ze specjalistami.

- Kierując się troską i odpowiedzialnością za dobro materialne i duchowe, ksiądz biskup przyjął stanowisko zgodne z sugestiami konserwatorów, którzy za punkt odniesienia przyjęli bezpieczeństwo zabytku – informuje Andrzej Gołembnik, pełnomocnik biskupa do prac archeologicznych w katedrze. – W ich zgodnej opinii metodyczne zasypanie zabezpieczonych reliktów jest w obecnej sytuacji najlepszym z możliwych sposobów ochrony odkrytej substancji zabytkowej.

Opolska katedra od kilku lat przechodzi prace renowacyjne. Przed ponad rokiem w zabytkowej budowli zdjęto całą posadzkę, w ramach przygotowań do instalacji nowej posadzki. To stało się wyjątkową okazją do przeprowadzania prac badawczo – archeologicznych niedostępnych normalnie części fundamentowych budowli.

W trakcie badań odkryto mury późnoromańskiego kościoła kolegiackiego, z elementami jego wystroju. Kościół kolegiacki był wzmiankowany w dokumencie z roku 1239, powstał jednak dużo wcześniej, w okresie panowania księcia Kazimierza I Opolskiego (zmarł w 1230 roku), któremu Opole zawdzięcza lokację na prawie niemieckim, a także budowę miejskich murów i zamku na Ostrówku.