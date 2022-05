Konkurs im. Jana Całki. Wręczono nagrody dla społeczników i organizacji pozarządowych

- To okazja, aby podziękować społecznikom jak również dbać o pamięć niezwykłego i zasłużonego patrona konkursu Jana Całki. Gala była niezwykle ważnym wydarzeniem dla opolskich społeczników. Kapituła konkursu im. Jana Całki wybierając laureatów, wskazała osoby oraz projekty, które przyczyniły się do rozwoju aktywnych postaw obywatelskich - tłumaczy Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza.

Już po raz szósty Opole nagrodziło społeczników i organizacje pozarządowe działające w obszarze pożytku publicznego. Do konkursu zgłoszono łącznie 53 kandydatury w dwóch kategoriach.

Lista tegorocznych laureatów

Jan Całka miał serce społecznika

Jan Całka urodził się 11 lipca 1941 roku w Mościskach na kresach II RP, na terenie obecnej Ukrainy. Do Polski wraz z rodziną został repatriowany dopiero w 1957 roku. Miłość do kresów została mu do końca życia, wspierał mieszkających tam Polaków, był orędownikiem polsko-ukraińskiego pojednania.