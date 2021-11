Konrad Kostrzycki - łagodny olbrzym, który na Opolszczyźnie przeszedł drogę od Swornicy do Odry [SYLWETKA, ZDJĘCIA]

Prolog: Swornica Czarnowąsy

Piłkarskie początki Kostrzyckiego na Opolszczyźnie sięgają 2013 roku, kiedy to w zimie, jako zaledwie 16-latek trafił do Swornicy Czarnowąsy. I to od razu do drużyny seniorów, która rywalizowała wówczas w 3 lidze.

- Naszym piłkarzem był wtedy Błażej Wróbel, który z tego co pamiętam jest spokrewniony rodzinnie z Konradem. Wydaje mi się, że to on w dużej mierze przyczynił się do tego transferu. Szukaliśmy zdolnego młodzieżowca, a Konrad szkolił się w młodzieżowych ekipach GKS-u Bełchatów, czyli klubu, który wówczas występował w ekstraklasie. Jego przyjście bardzo nas ucieszyło – mówi Wojciech Lasota, pierwszy trener Kostrzyckiego na Opolszczyźnie.

- Błażej jest moim kuzynem, ale akurat jego wpływ na moje przenosiny do Swornicy był niewielki – wyjaśnia Kostrzycki. – Trafiłem do niej generalnie przez zrządzenie losu. Już latem 2012 roku zagrałem w jej barwach sparing, ale do transferu doszło dopiero zimą. Był to wtedy jedyny klub, jaki złożył mi ofertę.