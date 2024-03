Konwencja wyborcza opolskiego PSL. Padły mocne deklaracje z ust ministra infrastruktury. Chodzi o drogę krajową 45

O budowaniu lepszego samorządu mówiła także Małgorzata Janik-Jankowska, jedna z liderek lokalnych struktur Polski 2050 Szymona Hołowni.

- Atmosfera i szacunek na tej konwencji wyborczej są wspaniałe. Wspólnie idziemy do wyborów, bo wierzymy w siłę praktyków, którzy chcą realnie zmieniać społeczeństwo. Trzecia Droga to nie tylko slogan i hasło, ale konkretny plan działania, który łączy nas wokół wspólnych wartości i celów. Dążymy do stworzenia samorządów, które będą blisko ludzi, skupione na rozwiązywaniu ich problemów i odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności. To, co nas wyróżnia, to gotowość do współpracy ponad podziałami, skoncentrowanie na praktycznych rozwiązaniach i zaangażowanie w budowanie trwałych fundamentów dla przyszłych pokoleń – dodała Małgorzata Janik-Jankowska.