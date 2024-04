Wybory samorządowe 2024 na Opolszczyźnie. Są duże niespodzianki, wielcy wygrani i przegrani

Wybory na burmistrza Wołczyna. Wygrał jeden z rekordzistów wśród włodarzy

W wyborach na burmistrza Wołczyna startowało aż 4 kandydatów. Mimo to nie będzie nawet drugiej tury. Już w pierwszej wygrał Jan Leszek Wiącek (KWW Ziemia Wołczyńska).

Wybory na prezydenta Opola. Arkadiusz Wiśniewski z ogromnym poparciem

Zmiana władzy w Oleśnie. Wieloletni burmistrz przegrał już w pierwszej turze

Niektórzy wieloletni włodarze przegrali jednak i to już w pierwszej turze. Tak jest w Oleśnie, gdzie rządzący od 2006 roku Sylwester Lewicki (Ziemia Oleska - Nasza Przyszłość) odda władzę. Było troje kandydatów, a mimo to nie dojdzie nawet do drugiej tury. Radny opozycyjny Piotr Gręda (OOL - Nasze Oleskie) wygrał już w pierwszej turze, zdobywając 52,7 procent głosów.

Wyniki wyborów na burmistrza Olesna. Zmiana po latach