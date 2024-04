Kto czuje się zwycięzcą, a kto przegranym? Analizujemy pierwsze wyniki wyborów samorządowych na Opolszczyźnie

Trzeba bowiem pamiętać, że pół roku temu to ugrupowanie uzyskało w wyborach parlamentarnych jedynie 5,37 proc. poparcia i po raz pierwszy od 1991 roku w polskim Sejmie zabrakło posła reprezentującego tę mniejszość narodową. Później przeszło rebranding i nie do końca wiadomo było, jak zachowają się wyborcy.

Dla Rafała Bartka, przewodniczącego sejmiku i lidera listy, był więc to test dla jego zdolności do mobilizacji wyborców oraz utrzymania poparcia na poziomie umożliwiającym obecność w sejmiku województwa.

- Ta kampania odbywała się w bardzo trudnej atmosferze. Było w niej mocno czuć oddech wyborów parlamentarnych i tematów ogólnopolskich. A my jesteśmy bardzo mocno związani przecież z regionem. Nie bawimy się w dużą politykę, tylko skupiamy na pracy u podstaw i docieraniu do człowieka. Gdyby udało nam się wprowadzić od 4 do 6 radnych byłby to niewątpliwy sukces naszej formacji, ale także sukces przetrwania regionalizmu. Dla nas, jako Śląskich Samorządowców, taki wynik wyborczy byłby nie tylko potwierdzeniem słuszności naszej misji, ale także silnym mandatem do dalszego działania na rzecz dobra wspólnego, z jeszcze większym zaangażowaniem i energią - podkreśla Rafał Bartek.