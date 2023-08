Ktoś znów nadał sygnał radiowy zatrzymujący pociągi. Incydenty również na Opolszczyźnie

W wyniku nieuprawnionego użycia sygnału radio stop zatrzymanych zostało łącznie 25 pociągów. Średnie opóźnienie pociągu to 7 minut – czytamy w komunikacie PKP PLK S.A.

Wszystkie przypadki zostały zgłoszone do odpowiednich służb, których zadaniem jest ustalenie okoliczności.

O godz. 13.30 cała sieć kolejowa została udrożniona. Organizatorzy przewozów kolejowych informują, że są przygotowani na kolejne podobne zdarzenia.

Działa zespół złożony z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników, który w przypadku wystąpienia utrudnień na sieci ma zapewnić sprawną komunikację – napisano w komunikacie.

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. W niedzielę rzecznik podlaskiej policji poinformował o zatrzymaniu dwóch mężczyzn, którzy nadawali sygnał radiowy uruchamiający w pociągach hamulec bezpieczeństwa.

We wtorek rano Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, na antenie radia Wnet powiedział, że nie ma dowodów na to, by sądzić, że seria nieuprawnionych zatrzymań pociągów to działanie rosyjskie mające na celu destabilizację Polski.