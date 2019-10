Kup kalendarz na 2020 rok, wesprzyj opolski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwięrzętami w Opolu

- Wydaliśmy kalendarz, dzięki któremu wszystkie osoby, które go zakupią, będą mogły poznać 12 naszych podopiecznych, którzy albo czekają na adopcję, albo znaleźli już swój ciepły dom - mówi nam Aleksandra Czechowska, rzeczniczka TOZ w Opolu.

I tak na nabywców ze ściany spoglądać będą między innymi: Luna, która wraz z Yogim została odebrana z pseudohodowli czy Tofi - oddana przez właścicieli, bo nie potrafiła porozumieć się z obecnym w domu kotem.

- To są wspaniałe zwierzęta. By miały jak najlepsze warunki życia u nas, potrzebują wsparcia finansowego. Cały czas zakupujemy karmę, leki czy podkłady, zapewniamy też opiekę weterynaryjną. To wszystko kosztuje - dopowiada pani Aleksandra.

Kalendarz w cenie 39 złotych za sztukę można zakupić na kilka sposobów. - Polecamy kontakt telefoniczny pod numerem 77 441 02 25 lub przez nasz profil na Facebooku - TOZ Opole. W grę wchodzi też odbiór osobisty w siedzie Towarzystwa przy ulicy Katedralna 6/4. Jesteśmy tam w czwartki w godz. 16-18 - słyszymy.