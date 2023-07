Mafia kredytowa wkręcała ludzi w gigantyczne pożyczki. Kolejne osoby powiązane z firmami Proculus i Council staną przed sądem

Przykładowo mieszkańcowi Strzelec Opolskich uruchomili kredyty na ponad 300 tys. zł, a mieszkaniec Tarnowa Opolskiego miał do spłaty kilka kredytów na 164 tys. zł. Podobnych przypadków było tysiące w całym kraju - podejrzani działali pod nazwami m.in. Proculus i Council.

Poszkodowani do dziś walczą w sądzie o sprawiedliwość.

- Sprawa spłaty kredytu tkwi w zawieszeniu do momentu zakończenia sprawy karnej - relacjonuje poszkodowany ze Strzelec Opolskich. - W międzyczasie udało nam się wywalczyć w sądzie w pierwszej instancji zwrot 65 tys. zł, które oskarżeni pobrali od nas w formie prowizji. Ale do dziś nie otrzymaliśmy pieniędzy, bo przedstawiciele spółki odwołali się od wyroku.

Kilka dni temu do sądu trafił akt oskarżenia wobec kolejnych 35 osób. To „doradcy”, którzy odpowiadali za bezpośrednią obsługę ofiar w biurach grupy Council w miastach

Kwota 65 tys. zł to tylko niewielki odprysk sprawy. Zdaniem prokuratury straty pokrzywdzonych sięgają łącznie kwoty 320 mln zł. W styczniu br. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu informowała, że wystosowano akt oskarżenia wobec 60 osób.

Bydgoszcz

Gdańsk

Gliwice

Głogów

Gniezno

Włocławek

Zielona Góra

Patryk (nazwisko do wiadomości redakcji), który pomaga poszkodowanym poprzez stronę wrobieniwfinanse.pl, zauważa, że choć sprawa posuwa się do przodu, to toczy się bardzo powoli.

- Ta sprawa jest tak wielowątkowa, a w proceder zamieszanych jest tyle osób, że proces potrwa wiele lat - mówi. - Niektórzy pokrzywdzeni stracili już nadzieję, że uda i się wyplątać z finansowych tarapatów, w które zostali wpędzeni.

Prokuratura rozdzieliła sprawę na kilka wątków. Osobno przed sądem staną osoby tworzące trzon zorganizowanej grupy przestępczej, a osobno osoby odpowiedzialne za bezpośrednią obsługę ludzi. Pokrzywdzeni mogą działać w roli oskarżycieli posiłkowych.